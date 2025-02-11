Тюрин /Пенза, Аграном/ Иван Алексеевич 09.05.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрин /Пенза, Аграном/ Иван Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.05.1939

умер 24.01.1990, Пенза, город Пенза, Пензенская область

Отец
Тюрин Св. О Р.2.04.1965 Алексей Уч. Вов Андреевич09.03.1900 г.р.
Мать
Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна11.05.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1939

Отец: Тюрин Св. О Р.2.04.1965 Алексей Уч. Вов Андреевич

Мать: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.01.1990
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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