Тюрин /Пенза, Аграном/ Иван Алексеевич
мужской, родился 09.05.1939
умер 24.01.1990, Пенза, город Пенза, Пензенская область
ОтецТюрин Св. О Р.2.04.1965 Алексей Уч. Вов Андреевич09.03.1900 г.р.
МатьТюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна11.05.1897 г.р.
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Рождение
09.05.1939
Отец: Тюрин Св. О Р.2.04.1965 Алексей Уч. Вов Андреевич
Мать: Тюрина (Никитина /Афанасьева/) Лукерия /Гликерия/ Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.01.1990
Пенза, город Пенза, Пензенская область