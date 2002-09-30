Бурнаева (Тюрина) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурнаева (Тюрина) Надежда Алексеевна

Бурнаева (Тюрина) Надежда Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1923

Дата смерти

30.09.2002

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1923

Отец: Тюрин Св. О Р.2.04.1965 Алексей Андреевич

Мать: Тюрина Лукерия Платоновна

Рождение ребёнка
23.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурнаев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурнаев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурнаев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурнаев Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнаев Николай Васильевич

Смерть
30.09.2002
с.Барановка Николаевский район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close