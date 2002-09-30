Бурнаева (Тюрина) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1923
Дата смерти30.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1923
Рождение ребёнка
23.04.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2002
с.Барановка Николаевский район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область