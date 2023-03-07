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Бурнаев Николай Васильевич

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.05.1927

Дата смерти

25.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1927

Отец: Какулев Яков Герасимович

Мать: Агриппина Петровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурнаева Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурнаева Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурнаева Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурнаева Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурнаева Надежда Алексеевна

Смерть
25.10.1979
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Суицид
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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