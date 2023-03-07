Бурнаев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1927
Дата смерти25.10.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1927
Отец: Какулев Яков Герасимович
Мать: Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
23.04.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1979
Причина смерти: Суицид
Похороны
Неизвестно