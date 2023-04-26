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Какулев Яков Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

04.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Какулев Герасим Кириллович

Мать: (Гордеева) Варвара Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (вдова Бурнаева) Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1903

Дочь: (Какулева св во 30.01.1936 и 28.04.1953) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Прасковья Никоноровна

Рождение ребёнка
09.04.1905

Дочь: (Какулева) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Прасковья Никоноровна

Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: (Какулева св. выд. 20.12.1933.) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Прасковья Никоноровна

Рождение ребёнка
16.08.1910

Дочь: (Какулева) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Прасковья Никоноровна

Рождение ребёнка
29.05.1927

Сын: Бурнаев Николай Васильевич

Мать ребёнка: (вдова Бурнаева) Агриппина Петровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.05.1953

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