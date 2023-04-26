Какулев Яков Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти04.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1903
Дочь: (Какулева св во 30.01.1936 и 28.04.1953) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Прасковья Никоноровна
Рождение ребёнка
09.04.1905
Дочь: (Какулева) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Прасковья Никоноровна
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: (Какулева св. выд. 20.12.1933.) Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Прасковья Никоноровна
Рождение ребёнка
16.08.1910
Дочь: (Какулева) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Прасковья Никоноровна
Рождение ребёнка
29.05.1927
Сын: Бурнаев Николай Васильевич
Мать ребёнка: (вдова Бурнаева) Агриппина Петровна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.05.1953