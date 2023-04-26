Прасковья Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1903
Дочь: (Какулева св во 30.01.1936 и 28.04.1953) Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Какулев Яков Герасимович
Рождение ребёнка
09.04.1905
Дочь: (Какулева) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Какулев Яков Герасимович
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: (Какулева св. выд. 20.12.1933.) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Какулев Яков Герасимович
Рождение ребёнка
16.08.1910
Дочь: (Какулева) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Какулев Яков Герасимович
Смерть
Неизвестно