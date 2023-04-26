Прасковья Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1903

Дочь: (Какулева св во 30.01.1936 и 28.04.1953) Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Какулев Яков Герасимович

Рождение ребёнка
09.04.1905

Дочь: (Какулева) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Какулев Яков Герасимович

Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: (Какулева св. выд. 20.12.1933.) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Какулев Яков Герасимович

Рождение ребёнка
16.08.1910

Дочь: (Какулева) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Какулев Яков Герасимович

Смерть
Неизвестно

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