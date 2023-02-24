(Гордеева) Варвара Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гордеева) Варвара Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Умер В 48 Лет!? Гордеев - Свидетель В Янв 1846 Кузьма Гордеев?

Мать: Гордеева Екатерина Ивановна

Бракосочетание
11.04.1865

Муж: Какулев Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
25.01.1866

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
04.11.1867

Дочь: Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
12.05.1871

Сын: Какулев Константин Герасимович

Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
21.08.1873

Сын: Какулев Александр Герасимович

Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
14.08.1878

Дочь: Старкина Наталья Герасимовна

Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Какулев Данил Герасимович

Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Какулев Яков Герасимович

Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
21.11.1883

Дочь: Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Какулев Иван Герасимович

Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович

Смерть
Неизвестно
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