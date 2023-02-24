(Гордеева) Варвара Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Бракосочетание
11.04.1865
Рождение ребёнка
25.01.1866
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
04.11.1867
Дочь: Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
12.05.1871
Сын: Какулев Константин Герасимович
Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
21.08.1873
Сын: Какулев Александр Герасимович
Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
14.08.1878
Дочь: Старкина Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Какулев Данил Герасимович
Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
21.11.1883
Дочь: Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Какулев Герасим Кириллович
Смерть
Неизвестно