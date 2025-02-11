Старкина (Какулева) Наталья Герасимовна
женский, родилась 14.08.1878, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать(Гордеева) Варвара Кузьминична1843 г.р.
ОтецКакулев Герасим Кириллович01.03.1847 г.р.
Супруги
Старкин Дмитрий Яковлевич21.10.1878 г.р.
Дети
Старкин Саранск Михаил Уч. Вов Дмитриевич18.10.1899 г.р.
Старкин Максим Ж.Р. 1930 Дмитриевич12.01.1903 г.р.Показать еще 4
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Рождение
14.08.1878
Бракосочетание
04.02.1898
Рождение ребёнка
18.10.1899
Сын: Старкин Саранск Михаил Уч. Вов Дмитриевич
Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.01.1903
Сын: Старкин Максим Ж.Р. 1930 Дмитриевич
Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.02.1906
Дочь: (Старкина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.10.1907
Дочь: (Старкина Св Во 19.11.1968 Никольск Пенз Обл.) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.08.1911
Сын: Старкин (Раскулачен, Выслан В Туркменистан 1930Г.) Александр Ж.Р. 1930 Дмитриев
Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1914
Сын: Старкин (Раскулачен, Выслан В Туркмению) Павел Ж.Р. 1930 Дмитриевич
Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич
Смерть
Неизвестно