Старкина (Какулева) Наталья Герасимовна 14.08.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина (Какулева) Наталья Герасимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.08.1878, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Гордеева) Варвара Кузьминична1843 г.р.
Отец
Какулев Герасим Кириллович01.03.1847 г.р.
Супруги
Старкин Дмитрий Яковлевич21.10.1878 г.р.
Дети
Старкин Саранск Михаил Уч. Вов Дмитриевич18.10.1899 г.р.
Старкин Максим Ж.Р. 1930 Дмитриевич12.01.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1878

Отец: Какулев Герасим Кириллович

Мать: (Гордеева) Варвара Кузьминична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Старкин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.10.1899

Сын: Старкин Саранск Михаил Уч. Вов Дмитриевич

Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.01.1903

Сын: Старкин Максим Ж.Р. 1930 Дмитриевич

Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.02.1906

Дочь: (Старкина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
06.10.1907

Дочь: (Старкина Св Во 19.11.1968 Никольск Пенз Обл.) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
22.08.1911

Сын: Старкин (Раскулачен, Выслан В Туркменистан 1930Г.) Александр Ж.Р. 1930 Дмитриев

Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1914

Сын: Старкин (Раскулачен, Выслан В Туркмению) Павел Ж.Р. 1930 Дмитриевич

Отец ребёнка: Старкин Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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