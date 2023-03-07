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Старкин Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.10.1899

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1899

Отец: Старкин Дмитрий Яковлевич

Мать: Старкина Наталья Герасимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1917

Жена: Пелагея Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1918

Дочь: Енотова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
04.12.1920

Сын: Старкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1923

Сын: Старкин Егор Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Куйбышевская обл., Барановский р-н, с. Никитино
Рождение ребёнка
17.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
13.12.1934

Сын: Старкин Данил Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
18.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

г. Саранск
Смерть
1990
Саранск?
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