Старкин Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1899
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1899
Бракосочетание
14.?.1917
Жена: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
18.08.1918
Дочь: Енотова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
04.12.1920
Сын: Старкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
04.10.1923
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Куйбышевская обл., Барановский р-н, с. Никитино
Рождение ребёнка
17.03.1930
Рождение ребёнка
01.01.1932
Рождение ребёнка
13.12.1934
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
18.02.1938
г. Саранск
Смерть
1990
Саранск?