Старкин Егор Уч. Вов Егор/ Георгий Михайлович
мужской, родился 04.10.1923, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 04.06.1979
Мать(Кизерева/ Ярыгина) Пелагея Федоровна08.10.1896 г.р.
ОтецСтаркин Саранск Михаил Уч. Вов Дмитриевич18.10.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1923
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.1979