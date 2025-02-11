Старкин Егор Уч. Вов Егор/ Георгий Михайлович 04.10.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкин Егор Уч. Вов Егор/ Георгий Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.10.1923, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 04.06.1979

Мать
(Кизерева/ Ярыгина) Пелагея Федоровна08.10.1896 г.р.
Отец
Старкин Саранск Михаил Уч. Вов Дмитриевич18.10.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1923

Отец: Старкин Саранск Михаил Уч. Вов Дмитриевич

Мать: (Кизерева/ Ярыгина) Пелагея Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.06.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.