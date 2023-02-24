(Кизерева/ Ярыгина) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кизерева/ Ярыгина) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1896

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
1923 г.р.
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1934 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1896

Отец: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Мать: Мария Ивановна

Бракосочетание
14.?.1917

Муж: Старкин Михаил Дмитриевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1918

Дочь: Енотова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.12.1920

Сын: Старкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1923

Сын: Старкин Егор Михайлович

Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич

Куйбышевская обл., Барановский р-н, с. Никитино
Рождение ребёнка
17.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.12.1934

Сын: Старкин Данил Михайлович

Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич

г. Саранск
Смерть
1987
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