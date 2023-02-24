(Кизерева/ Ярыгина) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1896
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1896
Отец: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
14.?.1917
Рождение ребёнка
18.08.1918
Дочь: Енотова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.12.1920
Сын: Старкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.10.1923
Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич
Куйбышевская обл., Барановский р-н, с. Никитино
Рождение ребёнка
17.03.1930
Рождение ребёнка
01.01.1932
Рождение ребёнка
13.12.1934
Отец ребёнка: Старкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.02.1938
г. Саранск
Смерть
1987