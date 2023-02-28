(Лешина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Лешин Иван Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1880
Сын: Ярыгин- Кизирев (расстрелян) Иван Федорович
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович
Рождение ребёнка
27.08.1882
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович
Рождение ребёнка
05.01.1888
Сын: Кизирев Георгий Федорович
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович
Рождение ребёнка
17.03.1889
Рождение ребёнка
16.11.1891
Рождение ребёнка
08.10.1896
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович
Рождение ребёнка
20.01.1900
Сын: Кизирев (кочетовка) Василий Федорович
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович
Рождение ребёнка
04.08.1904
Смерть
Неизвестно