(Лешина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лешина) Мария Ивановна

(Лешина) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Лешин Иван Семенович

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1880

Сын: Ярыгин- Кизирев (расстрелян) Иван Федорович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Рождение ребёнка
27.08.1882

Сын: Кизирев Павел Федорович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Рождение ребёнка
05.01.1888

Сын: Кизирев Георгий Федорович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Рождение ребёнка
17.03.1889

Сын: Кизирев Чарджоу (выд. Св-Во 17.06.34.) Алексей Федорович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Рождение ребёнка
08.10.1896

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Рождение ребёнка
20.01.1900

Сын: Кизирев (кочетовка) Василий Федорович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Рождение ребёнка
04.08.1904

Сын: Ярыгин- Кизирев (кочетовка, Комаровка, Никитино))? Максим Федорович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close