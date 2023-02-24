Ярыгин- Кизирев (Кочетовка, Комаровка, Никитино))? Максим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгин- Кизирев (Кочетовка, Комаровка, Никитино))? Максим Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1904

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1904

Отец: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1925

Сын: Кизерев (комаровка) Федор Максимович

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
12.05.1927

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Кизирев Петр Максимович

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья (ум в 17 лет)

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Никифоровна

Смерть
?.01.1942
Причина смерти: пропал без вести
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