Ярыгин- Кизирев (Кочетовка, Комаровка, Никитино))? Максим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1904
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1904
Отец: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1925
Сын: Кизерев (комаровка) Федор Максимович
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
12.05.1927
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1942
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья (ум в 17 лет)
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Никифоровна
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: пропал без вести