(Безенчукский р-н?) Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1925
Рождение ребёнка
12.05.1927
Рождение ребёнка
Около 1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Комаровка, Николаевский р-н, Ульяновская обл.
Похороны
Неизвестно
д. Комаровка Николаевский р-н Ульяновская область