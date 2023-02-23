(Безенчукский р-н?) Дарья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Безенчукский р-н?) Дарья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1925

Сын: Кизерев (комаровка) Федор Максимович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев (кочетовка, Комаровка, Никитино))? Максим Федорович

Рождение ребёнка
12.05.1927

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев (кочетовка, Комаровка, Никитино))? Максим Федорович

Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Кизирев Петр Максимович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев (кочетовка, Комаровка, Никитино))? Максим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья (ум в 17 лет)

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев (кочетовка, Комаровка, Никитино))? Максим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин- Кизирев (кочетовка, Комаровка, Никитино))? Максим Федорович

Смерть
Неизвестно
д. Комаровка, Николаевский р-н, Ульяновская обл.
Похороны
Неизвестно
д. Комаровка Николаевский р-н Ульяновская область
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