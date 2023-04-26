Кизерев (Комаровка) Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1925
Дата смерти24.06.1982
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925
Рождение ребёнка
16.04.1967
Сын: Кизерев (кочетовка) Виктор Федорович
Мать ребёнка: Кизирева Любовь Ивановна
д.Кочетовка Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кизирева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кизирева Любовь Ивановна
Смерть
24.06.1982
р.п. Николаевка (Ключики)