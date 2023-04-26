Кизерев (Комаровка) Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизерев (Комаровка) Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1925

Дата смерти

24.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925

Отец: Ярыгин- Кизирев (кочетовка, Комаровка, Никитино))? Максим Федорович

Мать: Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
16.04.1967

Сын: Кизерев (кочетовка) Виктор Федорович

Мать ребёнка: Кизирева Любовь Ивановна

д.Кочетовка Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кизирева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кизирева Любовь Ивановна

Смерть
24.06.1982
р.п. Николаевка (Ключики)