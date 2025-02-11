Ярыгин-Кизирев (Расстрелян) Иван Жертва Репрессий Федорович 26.01.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Ярыгин-Кизирев (Расстрелян) Иван Жертва Репрессий Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.01.1880, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер После 19.12.1937

Мать
(Лешина) Мария Ивановна1860 г.р.
Отец
Ярыгин-Кизирев Федор Билетный Солдат Наумович12.02.1860 г.р.
Супруги
Кизирева (Конакова) Евдокия ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Кизирева ОльгаНеизвестно г.р.
Дети
Игушкина (Кизирева Жива 28.04.1930) Екатерина ИвановнаОколо 1909 г.р.
Сюлаева (Кизирева) Мария Ивановна1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1880

Отец: Ярыгин-Кизирев Федор Билетный Солдат Наумович

Мать: (Лешина) Мария Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизирева Ольга

Бракосочетание
09.11.1898

Жена: Кизирева (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Игушкина (Кизирева Жива 28.04.1930) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кизирева (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Сюлаева (Кизирева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кизирева (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Смерть
После 19.12.1937

Причина смерти: ВМН

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