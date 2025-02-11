Ярыгин-Кизирев (Расстрелян) Иван Жертва Репрессий Федорович
мужской, родился 26.01.1880, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер После 19.12.1937
Мать(Лешина) Мария Ивановна1860 г.р.
ОтецЯрыгин-Кизирев Федор Билетный Солдат Наумович12.02.1860 г.р.
Супруги
Кизирева (Конакова) Евдокия ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Кизирева ОльгаНеизвестно г.р.
Дети
Игушкина (Кизирева Жива 28.04.1930) Екатерина ИвановнаОколо 1909 г.р.
Сюлаева (Кизирева) Мария Ивановна1912 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1880
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кизирева Ольга
Бракосочетание
09.11.1898
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Игушкина (Кизирева Жива 28.04.1930) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кизирева (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Сюлаева (Кизирева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кизирева (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Смерть
После 19.12.1937