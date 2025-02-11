Лешин Иван Солдат Семенович До 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Иван Солдат Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
(Лешина) Мария Ивановна1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Лешина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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