Лешин Иван Солдат Семенович
мужской, родился До 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
(Лешина) Мария Ивановна1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Лешина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно