Кизирев (Кочетовка) Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизирев (Кочетовка) Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1900

Дата смерти

09.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Жена

Дети

1929 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1900

Отец: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1929

Дочь: Неборская Полина Васильевна

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
03.05.1935

Сын: Кизирев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
17.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
04.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
05.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Алексеевна

Смерть
09.03.1943
Причина смерти: погиб в плену
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