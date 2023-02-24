Кизирев (Кочетовка) Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1900
Дата смерти09.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1900
Отец: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1929
Дочь: Неборская Полина Васильевна
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
03.05.1935
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
17.04.1937
Рождение ребёнка
04.12.1939
Рождение ребёнка
05.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Алексеевна
Смерть
09.03.1943
Причина смерти: погиб в плену