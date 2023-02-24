Кизирев Чарджоу (выд. св-во 17.06.34.) Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1889
Отец: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
15.?.1907
Рождение ребёнка
13.05.1909
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кизерева Евдокия Ананиевна
Рождение ребёнка
12.08.1913
Рождение ребёнка
13.06.1915
Сын: Кизерев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Кизерева Евдокия Ананиевна
Рождение ребёнка
18.05.1917
Сын: Кизерев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Кизерева Евдокия Ананиевна
Смерть
Неизвестно