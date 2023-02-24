Кизерева (Кузнецова (св. о р. 17.06.34)) Евдокия Ананиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1888
Отец: Кузнецов Ананий Родионович
Мать: Гликерия Флоровна
Бракосочетание
15.?.1907
Рождение ребёнка
13.05.1909
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Кизирев Чарджоу (выд. Св-Во 17.06.34.) Алексей Федорович
Рождение ребёнка
12.08.1913
Рождение ребёнка
13.06.1915
Рождение ребёнка
18.05.1917
Смерть
Неизвестно