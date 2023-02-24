Кизерева (Кузнецова (св. о р. 17.06.34)) Евдокия Ананиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизерева (Кузнецова (св. о р. 17.06.34)) Евдокия Ананиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1888

Отец: Кузнецов Ананий Родионович

Мать: Гликерия Флоровна

Бракосочетание
15.?.1907

Муж: Кизирев Чарджоу (выд. Св-Во 17.06.34.) Алексей Федорович

Рождение ребёнка
13.05.1909

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Кизирев Чарджоу (выд. Св-Во 17.06.34.) Алексей Федорович

Рождение ребёнка
12.08.1913

Сын: Кизерев (чарджоу) Св Во 17.06.1934 Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кизирев Чарджоу (выд. Св-Во 17.06.34.) Алексей Федорович

Рождение ребёнка
13.06.1915

Сын: Кизерев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Кизирев Чарджоу (выд. Св-Во 17.06.34.) Алексей Федорович

Рождение ребёнка
18.05.1917

Сын: Кизерев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кизирев Чарджоу (выд. Св-Во 17.06.34.) Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
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