(Сюлаева) Гликерия Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюлаева) Гликерия Флоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1862

Дата смерти

06.12.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1862

Отец: Сюлаев Флор Алексеев

Мать: Анастасия Николаевна

Бракосочетание
24.?.1882

Муж: Кузнецов Ананий Родионович

Рождение ребёнка
07.10.1883

Дочь: Пелагея Ананьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович

Рождение ребёнка
14.06.1885

Дочь: Феврония Ананьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович

Рождение ребёнка
17.02.1888

Дочь: Кизерева Евдокия Ананиевна

Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович

Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: Ефимия Ананиевна

Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович

Рождение ребёнка
02.11.1891

Сын: Кузнецов Павел Ананиев

Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович

Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович

Рождение ребёнка
07.04.1897

Сын: Кузнецов Георгий Ананиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович

Смерть
06.12.1899
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