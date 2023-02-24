(Сюлаева) Гликерия Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1862
Дата смерти06.12.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1862
Отец: Сюлаев Флор Алексеев
Мать: Анастасия Николаевна
Бракосочетание
24.?.1882
Рождение ребёнка
07.10.1883
Дочь: Пелагея Ананьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович
Рождение ребёнка
14.06.1885
Дочь: Феврония Ананьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович
Рождение ребёнка
17.02.1888
Дочь: Кизерева Евдокия Ананиевна
Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович
Рождение ребёнка
07.07.1890
Дочь: Ефимия Ананиевна
Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович
Рождение ребёнка
02.11.1891
Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович
Рождение ребёнка
07.04.1897
Сын: Кузнецов Георгий Ананиевич
Отец ребёнка: Кузнецов Ананий Родионович
Смерть
06.12.1899