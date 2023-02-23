Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти11.12.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Сюлаев Флор Алексеев
Рождение ребёнка
04.08.1859
Сын: Сюлаев- Сорокин Лаврентий Флорович
Отец ребёнка: Сюлаев Флор Алексеев
Рождение ребёнка
09.05.1862
Дочь: Гликерия Флоровна
Отец ребёнка: Сюлаев Флор Алексеев
Рождение ребёнка
10.08.1866
Дочь: Васса Флоровна
Отец ребёнка: Сюлаев Флор Алексеев
Рождение ребёнка
19.09.1869
Дочь: Фекла Флоровна
Отец ребёнка: Сюлаев Флор Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюлаев Флор Алексеев
Смерть
11.12.1882
Причина смерти: чахотка