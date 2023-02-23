Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

11.12.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сюлаев Ермолай Флорович

Отец ребёнка: Сюлаев Флор Алексеев

Рождение ребёнка
04.08.1859

Сын: Сюлаев- Сорокин Лаврентий Флорович

Отец ребёнка: Сюлаев Флор Алексеев

Рождение ребёнка
09.05.1862

Дочь: Гликерия Флоровна

Отец ребёнка: Сюлаев Флор Алексеев

Рождение ребёнка
10.08.1866

Дочь: Васса Флоровна

Отец ребёнка: Сюлаев Флор Алексеев

Рождение ребёнка
19.09.1869

Дочь: Фекла Флоровна

Отец ребёнка: Сюлаев Флор Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюлаев Флор Алексеев

Смерть
11.12.1882
Причина смерти: чахотка
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