Сюлаев- Сорокин Лаврентий Флорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1859
Дата смертиДо 24.10.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1859
Отец: Сюлаев Флор Алексеев
Мать: Анастасия Николаевна
Бракосочетание
30.?.1887
Жена: Ксения Исаева
Рождение ребёнка
24.11.1888
Дочь: Екатерина Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Исаева
Рождение ребёнка
19.07.1890
Дочь: Мария Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Исаева
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: София Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Исаева
Смерть
До 24.10.1903