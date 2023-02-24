Сюлаев- Сорокин Лаврентий Флорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаев- Сорокин Лаврентий Флорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1859

Дата смерти

До 24.10.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1859

Отец: Сюлаев Флор Алексеев

Мать: Анастасия Николаевна

Бракосочетание
30.?.1887

Жена: Ксения Исаева

Рождение ребёнка
24.11.1888

Дочь: Екатерина Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Исаева

Рождение ребёнка
19.07.1890

Дочь: Мария Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Исаева

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: София Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Исаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Исаева

Смерть
До 24.10.1903
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