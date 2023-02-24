(Сюлаева (выдано 10.10.1935)) Мария Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1890
Отец: Сюлаев- Сорокин Лаврентий Флорович
Мать: Ксения Исаева
Рождение ребёнка
03.03.1914
Сын: Димитриев Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Димитриев Демиан Владимирович
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно