(Сюлаева (выдано 10.10.1935)) Мария Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюлаева (выдано 10.10.1935)) Мария Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1890

Отец: Сюлаев- Сорокин Лаврентий Флорович

Мать: Ксения Исаева

Рождение ребёнка
03.03.1914

Сын: Димитриев Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Димитриев Демиан Владимирович

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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