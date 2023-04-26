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Сюлаев Флор Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

20.02.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Сюлаев Алексей Иосифов

Мать: Матрена

Бракосочетание
11.11.1855

Жена: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сюлаев Ермолай Флорович

Мать ребёнка: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
04.08.1859

Сын: Сюлаев- Сорокин Лаврентий Флорович

Мать ребёнка: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
09.05.1862

Дочь: (Сюлаева) Гликерия Флоровна

Мать ребёнка: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
10.08.1866

Дочь: (Сюлаева) Васса Флоровна

Мать ребёнка: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
19.09.1869

Дочь: (Сюлаева) Фекла Флоровна

Мать ребёнка: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна

Смерть
20.02.1886

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