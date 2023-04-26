Сюлаев Флор Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти20.02.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Сюлаев Алексей Иосифов
Мать: Матрена
Бракосочетание
11.11.1855
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
04.08.1859
Сын: Сюлаев- Сорокин Лаврентий Флорович
Мать ребёнка: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.1862
Дочь: (Сюлаева) Гликерия Флоровна
Мать ребёнка: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
10.08.1866
Дочь: (Сюлаева) Васса Флоровна
Мать ребёнка: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
19.09.1869
Дочь: (Сюлаева) Фекла Флоровна
Мать ребёнка: (возм. Атякшева) Анастасия Николаевна
Смерть
20.02.1886