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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

12.03.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Аксинья Алексеева

Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сюлаев Флор Алексеев

Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Сюлаев Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сюлаев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елена Алесеевна

Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов

Смерть
12.03.1846
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