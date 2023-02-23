Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти12.03.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Аксинья Алексеева
Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сюлаев Флор Алексеев
Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Сюлаев Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елена Алесеевна
Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Сюлаев Алексей Иосифов
Смерть
12.03.1846