(Сюлаева) Елена Алесеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюлаева) Елена Алесеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Сюлаев Алексей Иосифов

Мать: Матрена

Смерть
Неизвестно
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