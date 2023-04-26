Кузнецов Ананий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1862
Бракосочетание
24.?.1882
Рождение ребёнка
07.10.1883
Дочь: (Кузнецова) Пелагея Ананьевна
Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна
Рождение ребёнка
14.06.1885
Дочь: (Кузнецова) Феврония Ананьевна
Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна
Рождение ребёнка
17.02.1888
Рождение ребёнка
07.07.1890
Дочь: (Кузнецова) Ефимия Ананиевна
Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна
Рождение ребёнка
02.11.1891
Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: (Кузнецова) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна
Рождение ребёнка
07.04.1897
Сын: Кузнецов Георгий Ананиевич
Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна
Бракосочетание
21.?.1901
Смерть
Неизвестно