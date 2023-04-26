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Кузнецов Ананий Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Жена

1862 г.р.
Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1862

Отец: Кузнецов Родион Сергеевич

Мать: (возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
24.?.1882

Жена: (Сюлаева) Гликерия Флоровна

Рождение ребёнка
07.10.1883

Дочь: (Кузнецова) Пелагея Ананьевна

Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна

Рождение ребёнка
14.06.1885

Дочь: (Кузнецова) Феврония Ананьевна

Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна

Рождение ребёнка
17.02.1888

Дочь: Кизерева (Кузнецова (св. о р. 17.06.34)) Евдокия Ананиевна

Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна

Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: (Кузнецова) Ефимия Ананиевна

Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна

Рождение ребёнка
02.11.1891

Сын: Кузнецов Павел Ананиев

Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна

Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: (Кузнецова) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна

Рождение ребёнка
07.04.1897

Сын: Кузнецов Георгий Ананиевич

Мать ребёнка: (Сюлаева) Гликерия Флоровна

Бракосочетание
21.?.1901

Жена: вдова Дорогова, Кузнецова (Кочкуркина (падчерица)) Васса Никоноровна

Смерть
Неизвестно

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