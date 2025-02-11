Кузнецов Родион Сергеевич
мужской, родился 06.11.1832, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 07.03.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАфимья Алексеевна1788 г.р.
ОтецКузнецов Сергей Федорович1798 г.р.
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Отец: Кузнецов Сергей Федорович
Мать: Афимья Алексеевна
Сын: Кузнецов Василий Родионович
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна
Дочь: (Кузнецова) Аграфена Родионовна
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна
Сын: Кузнецов Федор Билетный Солдат Родионович
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна
Сын: Кузнецов Ананий Ананий/ Алексей Родионович
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна
Сын: Кузнецов Яков Билетный Солдат Родионович
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна
Дочь: (Кузнецова) Анастасия Родионовна
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна
Дочь: (Кузнецова) Мария Родионовна
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна
Дочь: Демидова, Солдатка В 1892 (Кузнецова) Агафия Родионовна
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна
Сын: Кузнецов Макар Родионович
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна
Дочь: (Кузнецова) Ефросинья Родионовна
Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна