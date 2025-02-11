Кузнецов Родион Сергеевич 06.11.1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Родион Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.11.1832, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 07.03.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Афимья Алексеевна1788 г.р.
Отец
Кузнецов Сергей Федорович1798 г.р.
Супруги
(Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна1835 г.р.
Дети
Кузнецов Василий Родионович?.02.1856 г.р.
(Кузнецова) Аграфена Родионовна25.05.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1832

Отец: Кузнецов Сергей Федорович

Мать: Афимья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Бракосочетание
12.04.1855

Жена: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
?.02.1856

Сын: Кузнецов Василий Родионович

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.05.1857

Дочь: (Кузнецова) Аграфена Родионовна

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

65

Рождение ребёнка
24.04.1859

Сын: Кузнецов Яков Родионович

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1861

Сын: Кузнецов Федор Билетный Солдат Родионович

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.12.1862

Сын: Кузнецов Ананий Ананий/ Алексей Родионович

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Кузнецов Яков Билетный Солдат Родионович

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.10.1866

Дочь: (Кузнецова) Анастасия Родионовна

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: (Кузнецова) Мария Родионовна

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
07.02.1869

Дочь: Демидова, Солдатка В 1892 (Кузнецова) Агафия Родионовна

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.01.1871

Сын: Кузнецов Макар Родионович

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Кузнецова) Ефросинья Родионовна

Мать ребёнка: (Возм. Тюляева) Евдокия Яковлевна

Смерть
07.03.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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