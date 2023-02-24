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Кузнецов Сергей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

01.03.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кузнецов Федор Осипов

Мать: Марья Матрена

Рождение ребёнка
1823

Сын: Анисим Сергеевич

Мать ребёнка: Афимья Алексеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кузнецов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Афимья Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Кузнецов Родион Сергеевич

Мать ребёнка: Афимья Алексеевна

Смерть
01.03.1872
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