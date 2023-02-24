Кузнецов Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти01.03.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Кузнецов Федор Осипов
Мать: Марья Матрена
Рождение ребёнка
1823
Сын: Анисим Сергеевич
Мать ребёнка: Афимья Алексеевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Афимья Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1832
Сын: Кузнецов Родион Сергеевич
Мать ребёнка: Афимья Алексеевна
Смерть
01.03.1872