Афимья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Анисим Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1832
Сын: Кузнецов Родион Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно