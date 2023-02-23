Афимья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Анисим Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кузнецов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Кузнецов Родион Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно
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