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Кузнецов Федор Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Кузнецов Родион Сергеевич

Мать: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
23.06.1881

Сын: Кузнецов Иван Федорович

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
13.11.1888

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
27.03.1891

Сын: Кузнецов Св Во О Бр 12.10.1934 Георгий Федорович

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1894

Дочь: Акулина Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
14.01.1897

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
01.02.1904

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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