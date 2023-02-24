Кузнецов Федор Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Кузнецов Родион Сергеевич
Мать: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
23.06.1881
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
13.11.1888
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.1891
Сын: Кузнецов Св Во О Бр 12.10.1934 Георгий Федорович
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1894
Дочь: Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
14.01.1897
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1904
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Смерть
Неизвестно