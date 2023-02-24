(Кузнецова) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова) Акулина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1894

Отец: Кузнецов Федор Родионович

Мать: Матрена Васильевна

Бракосочетание
22.?.1913

Муж: Гордеев Св.о Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
16.07.1914

Дочь: Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Гордеев Св.о Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гордеев Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Гордеев Св.о Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
03.03.1931

Сын: Гордеев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Гордеев Св.о Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
28.07.1938

Дочь: Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Гордеев Св.о Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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