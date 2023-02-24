(Кузнецова) Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1894
Отец: Кузнецов Федор Родионович
Мать: Матрена Васильевна
Бракосочетание
22.?.1913
Рождение ребёнка
16.07.1914
Дочь: Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Гордеев Св.о Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
03.03.1931
Сын: Гордеев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Гордеев Св.о Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
28.07.1938
Дочь: Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Гордеев Св.о Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич
Смерть
Неизвестно