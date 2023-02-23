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Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

12.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1857

Дочь: Аграфена Родионовна

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
24.04.1859

Сын: Кузнецов Яков Родионович

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Кузнецов Федор Родионович

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
20.12.1862

Сын: Кузнецов Ананий Родионович

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Кузнецов Яков Родионович

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
27.10.1866

Дочь: Анастасия Родионовна

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
07.02.1869

Дочь: Агафия Родионовна

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Мария Родионовна

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
12.01.1871

Сын: Кузнецов Макар Родионович

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Ефросиния Родионовна

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич

Смерть
12.07.1890
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