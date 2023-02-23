Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти12.07.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1857
Дочь: Аграфена Родионовна
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
24.04.1859
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Кузнецов Федор Родионович
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
20.12.1862
Сын: Кузнецов Ананий Родионович
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
10.10.1864
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
27.10.1866
Дочь: Анастасия Родионовна
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
07.02.1869
Дочь: Агафия Родионовна
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Мария Родионовна
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
12.01.1871
Сын: Кузнецов Макар Родионович
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Ефросиния Родионовна
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Сергеевич
Смерть
12.07.1890