вдова Дорогова, Кузнецова (Кочкуркина (падчерица)) Васса Никоноровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.?.1879
Рождение ребёнка
10.04.1882
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
04.05.1885
Дочь: Слугина? Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович
Бракосочетание
21.?.1901
Смерть
Неизвестно