вдова Дорогова, Кузнецова (Кочкуркина (падчерица)) Васса Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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вдова Дорогова, Кузнецова (Кочкуркина (падчерица)) Васса Никоноровна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.?.1879

Муж: Дорогов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
10.04.1882

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
04.05.1885

Дочь: Слугина? Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович

Бракосочетание
21.?.1901

Муж: Кузнецов Ананий Родионович

Смерть
Неизвестно
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