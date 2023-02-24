Чернова (Тюрина (св. 12.02.1937)) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Тюрина (св. 12.02.1937)) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1891

Отец: Тюрин Андрей Николаевич

Мать: Тюрина Анисия Дмитриевна

Бракосочетание
26.?.1909

Муж: Чернов Алексей Михайлович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1914

Сын: Чернов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Чернов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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