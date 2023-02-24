Чернова (Тюрина (св. 12.02.1937)) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1891
Отец: Тюрин Андрей Николаевич
Мать: Тюрина Анисия Дмитриевна
Бракосочетание
26.?.1909
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1914
Сын: Чернов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Чернов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно