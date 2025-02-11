Чернов Алексей Михайлович
мужской, родился 17.03.1890, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЧернов Михаил Илларионович1869 г.р.
МатьЧернова (Романова-Розарова-Дорогова) Устинья Васильевна Дрогова02.10.1864 г.р.
Супруги
Дети
Чернов Николай Алексеевич18.05.1914 г.р.
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Комментарий
Рождение
17.03.1890
Отец: Чернов Михаил Илларионович
Мать: Чернова (Романова-Розарова-Дорогова) Устинья Васильевна Дрогова
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова (Тюрина (Св. 12.02.1937)) Александра Телятниково Андреевна
Бракосочетание
26.10.1909
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1914
Сын: Чернов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Чернова (Тюрина (Св. 12.02.1937)) Александра Телятниково Андреевна
Смерть
Неизвестно