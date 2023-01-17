Чернов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1890
Бракосочетание
26.?.1909
Рождение ребёнка
18.05.1914
Сын: Чернов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Чернова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно