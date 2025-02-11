Чернов Алексей Михайлович 17.03.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернов Алексей Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.03.1890, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Чернов Михаил Илларионович1869 г.р.
Мать
Чернова (Романова-Розарова-Дорогова) Устинья Васильевна Дрогова02.10.1864 г.р.
Супруги
Чернова (Тюрина (Св. 12.02.1937)) Александра Телятниково Андреевна22.04.1891 г.р.
Дети
Чернов Николай Алексеевич18.05.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1890

Отец: Чернов Михаил Илларионович

Мать: Чернова (Романова-Розарова-Дорогова) Устинья Васильевна Дрогова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (Тюрина (Св. 12.02.1937)) Александра Телятниково Андреевна

Бракосочетание
26.10.1909

Жена: Чернова (Тюрина (Св. 12.02.1937)) Александра Телятниково Андреевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.05.1914

Сын: Чернов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Чернова (Тюрина (Св. 12.02.1937)) Александра Телятниково Андреевна

Смерть
Неизвестно

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