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Чернов Алексей Михайлович

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1890

Отец: Чернов Михаил Илларионович

Мать: Чернова Устинья Дрогова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.?.1909

Жена: Чернова Александра Андреевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1914

Сын: Чернов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Чернова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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