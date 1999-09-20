Маризин Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаризин Петр Алексеевич

Маризин Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1927

Дата смерти

20.09.1999

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1927

Отец: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Мать: Маризина Прасковья Андреевна

Работа или профессия
С 28.11.1944
12 зшап ПриВО; 48 зшап 9 ВА Приморский ВО/16 зиап ПриВО; 48 зшап Приморский ВО
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
08.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Бабстово Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1959

Дочь: Шафранская Татьяна Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.09.1999
Похороны
Неизвестно
Алакаевка, Кинельский р-н
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close