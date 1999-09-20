Маризин Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1927
Дата смерти20.09.1999
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1927
Работа или профессия
С 28.11.1944
12 зшап ПриВО; 48 зшап 9 ВА Приморский ВО/16 зиап ПриВО; 48 зшап Приморский ВО
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
08.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Бабстово Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1959
Дочь: Шафранская Татьяна Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.09.1999
Похороны
Неизвестно
Алакаевка, Кинельский р-н