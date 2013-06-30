Шафранская (Маризина) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1959
Дата смерти30.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1959
Отец: Маризин Петр Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шафранский Владимир
Рождение ребёнка
05.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шафранский Владимир
Рождение ребёнка
07.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шафранский Владимир
Смерть
30.06.2013
Похороны
Неизвестно