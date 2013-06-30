Шафранская (Маризина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШафранская (Маризина) Татьяна Петровна

Шафранская (Маризина) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1959

Дата смерти

30.06.2013

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1959

Отец: Маризин Петр Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафранский Владимир

Рождение ребёнка
05.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафранский Владимир

Рождение ребёнка
07.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафранский Владимир

Смерть
30.06.2013
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.