Шафранский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШафранский Владимир

Шафранский Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шафранская Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
07.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шафранская Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафранская Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close