село Алакаевка, село Алакаевка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Алакаевка

Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1496Алакаевка (Туарма, Троицкое), д. вл.при рч. Малой Рачейке.4050120367354Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Самайкинская волость
957. Алакаевка (Туарма), сельцо бывшее владельческое, при речке Рачейке, дворов 89, жителей 883

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Новоспасский район
31004Алакаевкасело53°17'с.ш.47°58'в.д.N-38-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Новоспасский муниципальный район, Коптевское сельское поселение
73629410106с Алакаевкасело
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