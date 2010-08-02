Шалина (Маризина (Моризева)) Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1930
Дата смерти02.08.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1930
Рождение ребёнка
10.08.1954
Сын: Шалин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Шалин Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.2010