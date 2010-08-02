Шалина (Маризина (Моризева)) Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалина (Маризина (Моризева)) Раиса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1930

Дата смерти

02.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1930

Отец: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Мать: Маризина Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
10.08.1954

Сын: Шалин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Шалин Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалин Николай Иванович

Смерть
02.08.2010
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