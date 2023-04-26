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Шалин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Шалин Иван

Мать: Шалин Аксинья

Рождение ребёнка
10.08.1954

Сын: Шалин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Шалина Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
04.08.1956

Дочь: Рябова Г. Красноармейск Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Шалина Раиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалина Раиса Алексеевна

Смерть
1988
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