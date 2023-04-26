Шалин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Шалин Иван
Мать: Шалин Аксинья
Рождение ребёнка
10.08.1954
Сын: Шалин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Шалина Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
04.08.1956
Дочь: Рябова Г. Красноармейск Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Шалина Раиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалина Раиса Алексеевна
Смерть
1988