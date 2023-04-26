Рябова г. Красноармейск (Шалина) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова г. Красноармейск (Шалина) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1956

Отец: Шалин Николай Иванович

Мать: Шалина Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Анатолий

Смерть
Неизвестно