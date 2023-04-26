Рябова г. Красноармейск (Шалина) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1956
Отец: Шалин Николай Иванович
Мать: Шалина Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Анатолий
Смерть
Неизвестно