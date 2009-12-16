Рябов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябов Анатолий

Рябов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.09

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.12.09
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