Маризин (Моризев) Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маризин (Моризев) Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1910

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1910

Отец: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Мать: Маризина Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
05.07.1941

Сын: Маризин Петр Иванович

Мать ребёнка: Маризина Ефросинья Игнатьевна

с. Губашево
Работа или профессия
Неизвестно
Ездил по деревням, занимался выдеркой шкур
Смерть
?.11.1942
Причина смерти: пропал без вести | Пропал без вести под Сталинградом; призвали в августе или сентябре 1941
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