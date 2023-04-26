Маризин (Моризев) Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1910
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1910
Рождение ребёнка
05.07.1941
Мать ребёнка: Маризина Ефросинья Игнатьевна
с. Губашево
Работа или профессия
Неизвестно
Ездил по деревням, занимался выдеркой шкур
Смерть
?.11.1942
Причина смерти: пропал без вести | Пропал без вести под Сталинградом; призвали в августе или сентябре 1941