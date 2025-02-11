Маризин Петр Иванович 05.07.1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Маризин Петр Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.07.1941, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.10.2004, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Маризин (Моризев) Иван Алексеевич20.05.1910 г.р.
Мать
Маризина (Понятова) Ефросинья Игнатьевна19.09.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1941

Отец: Маризин (Моризев) Иван Алексеевич

Мать: Маризина (Понятова) Ефросинья Игнатьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.02.1967

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.10.2004
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Рак

Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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