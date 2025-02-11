Маризин Петр Иванович
мужской, родился 05.07.1941, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.10.2004, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМаризин (Моризев) Иван Алексеевич20.05.1910 г.р.
МатьМаризина (Понятова) Ефросинья Игнатьевна19.09.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1941
Бракосочетание
22.02.1967
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.2004
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область