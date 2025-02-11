Матвеев Григорий Панкратович 23.01.1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвеев Григорий Панкратович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.01.1882

умер Неизвестно

Мать
(Дорогова) Екатерина Николаевна17.11.1857 г.р.
Отец
Матвеев Панкрат Константинович1858 г.р.
Супруги
Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна01.03.1879 г.р.
Дети
(Матвеева) Александра Григорьевна24.04.1902 г.р.
(Матвеева) Анастасия Григорьевна20.10.1903 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1882

Отец: Матвеев Панкрат Константинович

Мать: (Дорогова) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
10.11.1900

Жена: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.04.1902

Дочь: (Матвеева) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
20.10.1903

Дочь: (Матвеева) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
03.07.1905

Дочь: (Матвеева Св Во 16.07.1935) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
28.07.1908

Сын: Матвеев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
29.04.1910

Сын: Матвеев Григорий Уч. Вов Григорьевич

Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
26.12.1912

Сын: Матвеев Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
28.08.1915

Сын: Матвеев Умер Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.