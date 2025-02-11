Матвеев Григорий Панкратович
мужской, родился 23.01.1882
умер Неизвестно
Мать(Дорогова) Екатерина Николаевна17.11.1857 г.р.
ОтецМатвеев Панкрат Константинович1858 г.р.
Супруги
Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна01.03.1879 г.р.
Дети
(Матвеева) Александра Григорьевна24.04.1902 г.р.
(Матвеева) Анастасия Григорьевна20.10.1903 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1882
Бракосочетание
10.11.1900
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1902
Дочь: (Матвеева) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
20.10.1903
Дочь: (Матвеева) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
03.07.1905
Дочь: (Матвеева Св Во 16.07.1935) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
28.07.1908
Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
29.04.1910
Сын: Матвеев Григорий Уч. Вов Григорьевич
Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
26.12.1912
Сын: Матвеев Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
28.08.1915
Сын: Матвеев Умер Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Матвеева (Старкина) Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно