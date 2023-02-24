(Тремасова) Мария Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тремасова) Мария Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1865

Отец: Тремасов Терентий Петрович

Мать: Тремасова Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Шиндина Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1887

Дочь: Агриппина Кузьминична

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
01.10.1889

Дочь: Пелагея Кузминична

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
25.11.1891

Дочь: Варвара Кузьминична

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
02.03.1896

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
20.02.1898

Сын: Дорогов - Кошкин Тимофей Кузмич

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Дорогов - Кошкин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Дорогов - Кошкин Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
04.11.1901

Дочь: Матрена Кузьминична

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Кошкин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
22.10.1905

Сын: Дорогов Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
11.08.1909

Сын: Кошкин Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Смерть
Неизвестно
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