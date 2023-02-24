(Тремасова) Мария Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Шиндина Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Дочь: Агриппина Кузьминична
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Дочь: Пелагея Кузминична
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Дочь: Варвара Кузьминична
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Сын: Дорогов - Кошкин Тимофей Кузмич
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Сын: Дорогов - Кошкин Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Сын: Дорогов - Кошкин Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Дочь: Матрена Кузьминична
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Сын: Дорогов Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов