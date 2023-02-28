Шиндина (Дорогова- Кошкина) Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиндина (Дорогова- Кошкина) Прасковья Кузьминична

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.10.1885

Дата смерти

17.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1885

Отец: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Мать: Мария Терентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1904

Муж: Шиндин Матвей Тимофеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1905

Дочь: Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев

Рождение ребёнка
04.06.1907

Дочь: Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев

Рождение ребёнка
22.05.1909

Сын: Шиндин Чарджоу Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев

Рождение ребёнка
12.02.1911

Сын: Шиндин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шиндин Чарджоу Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев

Рождение ребёнка
06.05.1915

Дочь: Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев

Рождение ребёнка
18.08.1917

Сын: Шиндин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев

Смерть
17.05.1961
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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