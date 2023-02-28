Шиндина (Дорогова- Кошкина) Прасковья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения26.10.1885
Дата смерти17.05.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1885
Отец: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Мать: Мария Терентьевна
Бракосочетание
31.?.1904
Рождение ребёнка
10.09.1905
Дочь: Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
04.06.1907
Дочь: Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
22.05.1909
Сын: Шиндин Чарджоу Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
12.02.1911
Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шиндин Чарджоу Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
06.05.1915
Дочь: Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
18.08.1917
Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Шиндин Матвей Тимофеев
Смерть
17.05.1961
Похороны
Неизвестно