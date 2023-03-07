Шиндин Дмитрий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1911
Дата смерти30.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911
Рождение ребёнка
16.02.1932
Мать ребёнка: Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
Около 1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
30.09.1989
Похороны
Неизвестно