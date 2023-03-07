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Шиндин Дмитрий Матвеевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.02.1911

Дата смерти

30.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911

Отец: Шиндин Матвей Тимофеев

Мать: Шиндина Прасковья Кузьминична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1932

Сын: Шиндин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.09.1989
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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